Edremit’in altyapı sorunu tarihe karışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit’in altyapı sorunu tarihe karışıyor

İHA

Van'ın Edremit ilçesinin dev yatırımı olan altyapı ve terfi yapım işi, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı.

Edremit’in altyapı sorunu tarihe karışıyor

Van’ın Edremit ilçesinin dev yatırımı olan altyapı ve terfi yapım işi, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın yoğun girişimleri sonucu aylar öncesinde müjdesini verdiği altyapı sorunu tarihe karışıyor. Van’ın önemli turizm merkezi olan Edremit’in kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım ihalesi, 26 Kasım 2019 tarihinde 14.00’da gerçekleşiyor. Ankara’da yapılacak ihale sonrası iş teslimi için 500 gün belirlenirken, Edremit’in devası projesi de Başkan İsmail Say’ın sayesinde tamamlanmış olacak. Yapım işi kapsamında 64 bin 325 metre kanalizasyon şebekesi inşaatı, bin 679 adet muayene bacası, 45 bin adet parsel bacası ve 7 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapılacak.

Başkan Say’dan teşekkür
Edremit’in en büyük sorunlarının başında gelen altyapı eksikliği yüzünden Ankara ve Van arası mekik dokuyan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projenin ihaleye çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Say, “Edremit’imizin alt yapıyla ilgili çok önemli bir yatırıma ihtiyacı vardı. Bu projemiz 26 Kasım tarihinde Allah’ın izniyle gerçekleşecek ve ilimizin gözde ilçelerinden olan Edremit’imizin altyapı sorunu tarihe karışmış olacak. Altyapı yapım işinin tamamlanmasıyla Van Gölü’nün kirliliğine yol açan etkenlerde ortadan kalkmış olacak. Böylesi devasa bir projenin hayata geçmesinde, çalışmalarımız boyunca bize destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’a ve İller Bankasına teşekkür ederiz” dedi.

VAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:31
  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da yeni kurulan 5 spor kulübüne malzeme desteği
YEREL HABERLER Van’da yeni kurulan 5 spor kulübüne malzeme desteği
Van'da 'erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı' masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Van'da 'erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele ...
Müdür Sünnetçioğlu, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu, karbonmonoksit zehirlenmelerine ...
Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
Van Müzesi'nin en kıymetlisi 'Urartu aslanı'
YEREL HABERLER Van Müzesi'nin en kıymetlisi 'Urartu aslanı'
Edremit’te TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi
YEREL HABERLER Edremit’te TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi
Kırsaldaki çocuklar tiyatroyla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kırsaldaki çocuklar tiyatroyla buluşmaya devam ediyor
Tuşba Belediyesinden modern semt çarşısı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden modern semt çarşısı
Van’ın lezzetli elmaları Kuzey Irak’a ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Van’ın lezzetli elmaları Kuzey Irak’a ihraç ediliyor
Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele ...
Van’da başarılı zabıtalar ödüllendirildi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Bu töreni, kaçak et kesimine ve kaldırımları işgal edenlere karşı ne kadar kararlı olduğumuzu göstermek amacıyla düzenliyoruz" "Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan kent merkezine gelen turistleri minibüsçülerin vicdanına bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Van’da başarılı zabıtalar ödüllendirildi Van Valisi ...
Şoförler Odası Başkanı Tuğrul’dan Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Şoförler Odası Başkanı Tuğrul’dan Vali Bilmez’e ...
Erciş'te 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldı
YEREL HABERLER Erciş'te 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldı
Van’da çöpten elektrik üretimi Yaklaşık 35 bin hanenin elektrik ihtiyacı çöpten karşılanacak
YEREL HABERLER Van’da çöpten elektrik üretimi Yaklaşık 35 bin ...
Tuşba Belediyesinden öğrencilere sınav öncesi sıcak süt ikramı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden öğrencilere sınav öncesi sıcak ...
‘Minik Hayaller Çocuk Mağazası’nın ilk şubesi Erciş’te açıldı
YEREL HABERLER ‘Minik Hayaller Çocuk Mağazası’nın ilk şubesi ...
Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde ‘organ bağışı’ kampanyası
YEREL HABERLER Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesinde ‘organ bağışı’ ...
Demir: “G3 Forumu Van’da yapılsın”
YEREL HABERLER Demir: “G3 Forumu Van’da yapılsın”
Van'da çöpten 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak
YEREL HABERLER Van'da çöpten 35 bin evin elektrik ihtiyacı ...
Van’da karla mücadele araçları için ihale yapılacak
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele araçları için ihale yapılacak
Edremit Belediye Meclisinden Van Spor’a yapılan saldırıya kınama
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisinden Van Spor’a yapılan ...
Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda
YEREL HABERLER Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda
Erciş’te 50 yıllık köprü hasreti sona erdi
YEREL HABERLER Erciş’te 50 yıllık köprü hasreti sona erdi
VASKİ’de ‘iş sağlığı ve güvenliği’ toplantısı
YEREL HABERLER VASKİ’de ‘iş sağlığı ve güvenliği’ toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X