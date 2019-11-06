Van’da yeni kurulan 5 spor kulübüne malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Van'da yeni kurulan 5 okul spor kulübüne malzeme desteği yapıldı.

Okul spor kulüplerinin faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle, 5 okul spor kulübüne teslim edildi. Burada konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, dağıtılan malzemelerle daha fazla çocuğa spor yaptırılmasını ve başarılı sporcuların yetişmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında; okulların spor salonlarını daha işler hale getirmek ve kullanım sürelerini daha uzun, daha efektif hale getirmek maksadıyla düzenlenen protokol kapsamında dağıtılan malzemelerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Nevzat İnanç, "Başarma azmiyle çalışan tüm sporcu ve gençler, inanıyoruz ki ileride istedikleri hedeflere ulaşacak, Türk sporumuza, ilimiz sporuna büyük katkılar sağlayacaklardır. İlimizde bulunan ve yeni kurulan 5 okulumuzun spor kulübüne malzeme desteği sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen tüm devlet büyüklerimize il müdürlüğümüz ve malzeme alan okullarımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

VAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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