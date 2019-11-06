Van kahvaltısı YÖREX Fuarı’nda

Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu, Antalya’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na katıldı.

Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10’uncu kez gerçekleşen ve 81 ilden 647 katılımcının yer aldığı YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Van kahvaltısı yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların yöresel ürünlerini tanıttığı fuarda, Van kahvaltısı olarak yer aldıklarını ifade eden Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu işletme sahibi Ahmet Cintan, fuarda ziyaretçilerin Van kahvaltısına olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. 1996 yılından beri sektörde bulunduklarını ve şu ana kadar 250'yi aşkın fuara katıldıklarını vurgulayan Cintan, “Van kahvaltısını Türkiye ve dünyaya tanıtmak için elimizden geldiğince bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 2327 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda da standımızı açarak, Van kahvaltısını ziyaretçilerimize sunduk” dedi.

Fuarların düzenlendiği illere çok önemli katkılar sağladığını belirten Cintan, “Bizler de bu manada gittiğimiz fuarlarda otlu peynir, Van çöreği, kavut, inci kefali başta olmak üzere ilimize ait damak tatlarını tanıtıyoruz. Gittiğimiz fuarlarda insanların Van standına olan ilgisi memnuniyet vericidir. İnşallah bundan sonrada ilimizin tanıtımına katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

VAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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