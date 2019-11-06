Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı

Van’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan hemen sonra LPG tüpü patlayan araç alev alırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.

Olay, akşam saatlerinde VanErciş kara yolu otogar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TB 135 plakalı LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı. Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi benzin istasyonu çalışanları yaparken itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü patlamadan söndürüldü.

Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti. Sürücünün hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan, Erciş ilçesi Ulupamir ile Kışla mahallelerinde meydana gelen yangınlara ise Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı iki yangında da maddi hasar oluştu.

VAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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