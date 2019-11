Başkan Say’dan organ ve doku bağışı çağrısı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tedavisi sadece organ ve doku nakline bağlı olan binlerce hastanın organ beklediğini hatırlatan Başkan Say, “Bir kişi için organ nakli gerektiğinde en zor iş beklemektir. Bu beklenti hem hasta hem de hasta yakınları için hayli yorucu bir durumdur. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayattır. Unutmayalım ki yarın bizler de bu hastalar gibi organ nakli bekleyebiliriz. Ayrıca yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de de ‘Kim bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya ve organ bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

