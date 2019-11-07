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Pet şişelerden duvar ören öğretmenler, ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı

DHA

VAN'ın Erciş ilçesinde çevre bilincine dikkat çekmek için geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmeyip, ilkokulun yarım kalan duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ören öğretmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde 'yılın jüri özel ödülü' verildi. Ödülü, Emine Erdoğan'dan alan öğretmenler, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.  

VAN'ın Erciş ilçesinde çevre bilincine dikkat çekmek için geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmeyip, ilkokulun yarım kalan duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ören öğretmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde 'yılın jüri özel ödülü' verildi. Ödülü, Emine Erdoğan'dan alan öğretmenler, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.  
Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Derekent İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla geçen yıl ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan pet şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılırken, 10 bin pet şişe de Derekent İlkokulu'nun bahçe duvarında kullanıldı. Projenin mimarı olan öğretmenler, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini 39 öğrencisi bulunan Derekent İlkokulu'nda çalışarak geçirdi. Gönüllü 5 öğretmen, öğrencilerin de desteğiyle 160 metre olan ihata duvarını, kum doldurdukları 10 bin pet şişe ile örererek tamamladı.

VAN

07 Kasım 2019 Perşembe

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