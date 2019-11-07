DAKA İran Masası ve Yüksekova TSO’dan Urumiye Ticaret Odasına ziyaret

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) İran Masasının sınır bölgeleri arasında işbirliği geliştirme çalışmaları kapsamında Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve oda üyelerinden oluşan 12 kişilik bir heyet, Urumiye Ticaret, Sanayi ve Madenler Odasını ziyaret etti.

Urumiye Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası üyeleri ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, mevcut sorunlar dile getirilerek gelecekte ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği konularında çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Heyet, ayrıca Urumiye Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliğini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'tan oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren DAKA bünyesinde çalışmalarını yürüten DAKA İran Masası, iki ülkenin özellikle sınır bölgeleri arasında tanışma, işbirliği ve tecrübe paylaşımı için çalışmalar gerçekleştiriyor ve iki ülkeyi birbirine tanıtıcı yayınlar hazırlıyor.

VAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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