Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül

Van’ın Erciş ilçesi Derekent İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından geçen eğitim öğretim yılında 100 bin adet pet şişe ile yapılan ihata duvarı projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde yılın jüri özel ödülüne layık görüldü.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 'sıfır atık' zirvesine katılan öğretmen ve öğrenciler, İstanbul dönüşü başarılarını Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile paylaştılar. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile birlikte Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nu makamında ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, İstanbul’daki ödül töreni hakkında bilgiler verdi.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, çevre bilincine dikkat çeken projenin uluslararası bir zirvede jüri özel ödülüne layık görülmesinin takdire şayan olduğunu belirterek öğretmenleri tebrik etti.

VAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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