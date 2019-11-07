Ercişli kayıp genç iki ay sonra ailesiyle telefonda görüştü

Van'ın Erciş ilçesinde 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan iki ay sonra iyi haber geldi.

İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), 8 Eylül'den beri oğlundan haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istemişti. Basında çıkan haberlerin üzerine kayıp Yakup Taş, ailesine telefon açarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve İzmir’de bir işte çalıştığını söyledi. Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan aile, evlatlarının sesini yeniden duymanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

VAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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