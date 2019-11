Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Hakkari, ve Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımı ile kısa adı TAMPVAN olan “İl Afet Müdahale Planı Van 2019 TAMP bölgesel düzeyde saha tatbikatı” gerçekleştirildi. Geçeği aratmayan tatbikat protokolden tam not aldı.

Van Valiliği ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde Van, Muş, Bitlis Ağrı, Hakkari ve Siirt AFAD il müdürlüklülerin katılımı ile kısa adı TAMPVAN olan ile İl Afet Müdahale Planı Van 2019 TAMP bölgesel düzeyde saha tatbikatı” gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, AFAD tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriyle devam etti. Sinevizyon gösterisinin ardından AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, programın açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, bölgenin birinci derece risk bölgesi, deprem bölgesi olduğunu ifade etti. 1974 Çaldıran depremine değinen Milletvekili Arvas, “1974 Çaldıran depremi olduğu zaman 6 ay vefat eden cenazeler toprağın altından çıkartılamamıştı. O acılı aileler öyle bir şekilde sıkıntılı bir şekilde acılarını kalplerine gömerek kışın bitmesini beklediler. Cenazelerine ancak baharda ulaşıp defnedebildiler. Akabinde Bingöl depremi, Marmara depremi olduğu zaman yine o günkü Marmara depreminde Yalova, Gölcük depreminde hükümet, aciz millet çaresiz kalmıştı. Bunun acısı uzun süre tamir edilemedi, yaralar sarılamadı. O günkü imkânsızlıklar, hükümetin beceriksizliği ve yine birçok problemlerle karşı karşıya kalındı. Bunu hep birlikte biliyoruz. 2011 Van depremi olduğu zaman o günkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti ile beraber 6 bakanıyla 56 saat içerisinde Van’a intikal edip Van ve Erciş’in depremin yaralarını sarması için neredeyse kabinenin yarısı ile beraber burada bulundular” dedi.



“Van depreminde 9 ay içerisinde 30 bine yakın konut inşa edildi”

En kısa bir şekilde depremin yaralarının sarılması için 30 bin çadırın kurduğunu ifade den Milletvekili Arvas, “Akabinde 40 bin tane konteyner ve kış şartları olmasına rağmen kışın çok zor bir şekilde beton dökülüp kurutuluyor. Betonun o günkü imkansızlıkları ile 9 ay içerisinde 30 bine yakın konut inşa ettiler. Dünyada emsali ve örneği birincilikle takdir edilecek bir seferberlik ilan edip millet, devlet herkes Van’a kilitlendi. Herkes Van’ın acısını paylaştı, yarasını sarmak için seferber oldu. Bugünkü hükümetin yapmış oldu en büyük icatlarından birisi de Van deprem sınavını birincilikle tamamladılar. Dünya ülkelerine örnek olacak bir feraset, gayret, kardeşlik emsali Van depremde göründüğü. Muhacir ve ensar kardeşliği ile 80 milyon Türkiye’deki insanlarımız Van depremine kilitlendi. Öğrenciler kendi harçlıklarını gönderdiler, çalışanlar maaşlarını gönderdiler, evlerinde bir battaniyesi olan insanlarımız Vanlı kardeşlerimize Edirneli, İstanbullu, Mersinli, Türkiye’nin bütün illerinde Van’la ilgili yardım seferberliğini ilan ettiler. Biz Türkiye adına, hükümetimiz adına o günkü acılarımızı saran herkese Bir Vanlı kardeşiniz olarak şükranlarımı soruyoruz. Elbette afetler yaratılışımızdan, ömrümüzün sonuna kadar devam edecek. Seller, yangınlar afetler, depremler bunlar tabi olan olaylardır. Fakat bize düşen binalarımızın en iyi şekilde yapmamız. Yollarımızı, köprülerimizi, altyapımızı buna göre yapmamız. Ecdat binalar yaparken binyıl binalar ayakta kalabilmiş. Bizim binalarımız 152030 yılı geçmiyor. Burada bir problem, bir yanlışlık var. Her şeyimizin güzel olması lazım. Binalarımızın, şehirlerimizin, mekanlarınızın, alt yapılarımızın tümü bu inanç felsefesi ile yaparsak deprem insanı öldürmez, ama çürük binalar insanı öldürür mantığıyla, el birliği ile bu güzel günümüzün bu afat etkinliğinin Türkiye’de bir bilinç, bir kültür, bir eğitim seferberliğine dönüşmesi, okuldan, aileden bütün herkesi buna duyarlı gösterip katkı sunmasıyla daha güzel günleri yaşayacağımızı ümid ediyoruz” şeklinde konuştu.



Daha sonra kürsüye çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu gün AFAD il müdürlüğü bünyesinde bölgesel bir tatbikat yapıldığını söyledi. Bölgenin afet bölgesi, deprem açısından ciddi bir risk taşıdığını ifade eden Vali Bilmez, “Bu riski sadece Van taşımıyor, Van’la birlikte çevresi de taşıyor. AFAD’ın konumlanmasında kurtarma birliği Van’da konuşlandırılmış dolayısıyla komşu illerde meydana gelen afete de ile ilk müdahale edecek ve yardıma koşacak yer yine Van olacak. Onun için bizim sürekli eğitim çalışmaları ile tatbikatlarda bilgilendirmelerle bu afetlere karşı hazır olmamız lazım. Bu aynı zamanda bizim fiili bir duamızdır. Hiçbir tedbir almadan hiçbir hazırlık yapmadan kazadan beladan beri olmak için oturup sadece el açıp dua etmemiz yeterli değil. Onun için fiili duamızı yapacağız, eğitim çalışmalarımızı yapacağız, hazırlıklarımızı yapacağız en kötü senaryolara göre tatbikatlar yapacağız ama inşallah bu tatbikatların hiçbirine gerek kalmayacaktır o temenni ile de yine duamızı devam ettirelim. Onun için sık sık bu bilgilendirme Van’ın 2011’de yaşadığı depremi hiç unutmamamız lazım ve unutturmamamız lazım. Deprem bizim hayatımızın bir parçası, bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu 26 grupta görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. B unların görevlerini sürekli bilmeleri gerekiyor. En kritik anda nasıl hareket edeceklerini herkesin bilmesi lazım. Yoksa bir kritik anda hele bir bitse de bakalım kim nerededir, nasıl ulaşacağım nasıl haber vereceğiz. Eski sivil savunma gibi davranırsak işimiz çok zor. Onun için bir kriz meydana geldiğinde hiç kimse bir tebligatı beklemeden görevi neredeyse, görevinin başında en seri bir şekilde olacak şekilde harekete geçer. İnsanlarımıza acil yardım nasıl ulaştırılır, kurtarılma nasıl yapılır herkes kendine düşen görevi yerine getirmelidir. Onun için bu tatbikatları bizim sık sık yapmamız lazım ve bu bilgileri canlı tutmamız lazım. Tayin olan, emekli olan yerine gelininde aynı görevi aynı tatbikatlarda görev alması lazım. Ben bu tatbikatta görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Dışarıdan diğer illerden gelen il müdürlerimize de hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tatbikatımız hayırlara vesile olsun. Bu tatbikatın birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olsun inşallah. Acılar paylaştıkça azalır, sevgiler paylaştıkça artar ona inanıyoruz. 2011’de bütün Türkiye Van’ın açılarını paylaştı. Bugün bu tatbikat vesilesiyle o gün acılarımızı paylaşan bize yardım eli uzatan, dua edin tüm vatandaşlarımıza tüm dünya insanlarına da buradan tekrar Van halkı adına şükranlarımı arz etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Siirt AFAD, ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis, jandarma ve 26 ilgili kurumun görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği yıkılan binadan dehliz açarak yaralı kurtarma, merdivenleri yıkılmış binadan dikey indirme ve şişme yatakla kurtarma, yangına müdahale, kimyasal alan temizliği ve personel dekontaminasyonu gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem sonrası vatandaşların enkaz alanına akın etmesi ve ekiplerin çalışmasını engellemeleri üzerine polis kuvvetleri vatandaşları enkaz alanından uzaklaştırdı. Deprem sonrası jandarma helikopteri meydana gelen depremim bilançosunu kriz masasına bildirmesiyle ekipler, enkaz alanlarına sevke dildi. İlk olarak AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yıkılan binadan dehliz açarak yaralı kurtarma gerçekleştirdi. Ardından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE, AFAD ekipleri yıkılmış binadan dikey indirme ve şişme yatakla kurtarma, yangına müdahale, kimyasal alan temizliği yapıldı. Bir yandan yaralı tahliyesi yapılırken, bir yanda da meydana gelen su ve elektrik arızaları giderildi. Yaralılar ve ölenler yıkılan binalardan kaldırılırken, bu kez de enkaz çalışmaları başlatıldı. Geçeği aratmayan tatbikat protokolden tam not aldı.

Tatbikata Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, AFAD Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van İl Kültür Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahap Gezgen, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdullillah Arvas, AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, VEDAŞ, Türk Kızılayı Van Şubesi, karayolalrı ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:09

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.