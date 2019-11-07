Van’da ‘temel eğitim değerlendirme toplantısı’ yapıldı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim yılı içerisinde periyodik olarak yapılan temel eğitim değerlendirme toplantısının ikincisi Gevaş ilçesinde yapıldı.

Gevaş ilçesindeki Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü M. Şirin Atlı başkanlığında 13 ilçe şube müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Van’ın temel eğitimine yönelik gündem maddeleri tek tek görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Müdürü M. Şirin Atlı, her yıl eğitim öğretim döneminde düzenli olarak bu tür toplantıları yaptıklarını belirterek, genel bir eğitim değerlendirilmesinin yanı sıra ilçe şube müdürleri ile ilçelerin genel durumunun da ele alındığını söyledi.

Toplantıda 20182019 eğitim öğretim yılı genel değerlendirmesi, 8. sınıf merkezi sınavlarının değerlendirilmesi, okul ve pansiyon kontenjanlarının değerlendirilmesi, pansiyonların genel durumlarının değerlendirilmesi, okula devam erişim çalışmaları, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ programı, ara tatil etkinlikleri, okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetler gibi gündem maddeleri tek tek ele alındı.

VAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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