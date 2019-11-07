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Terk edilen atın yükünde 51 kilo eroin ele geçirildi

İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınırında yapılan çalışmalar sonucunda terk edilmiş halde bulunan atın sırtındaki çuvallarda 51 kilo 73 gram eroin ele geçirildi.

Terk edilen atın yükünde 51 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınırında yapılan çalışmalar sonucunda terk edilmiş halde bulunan atın sırtındaki çuvallarda 51 kilo 73 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özalp ilçesinin İran sınırından uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı duyumu alındığı belirtildi. Bunun üzerine icra edilen operasyon neticesinde, Özalp ilçesi Aşağıtulgalı Mahallesi İran sınırında bir adet at üzerindeki 2 adet çuval içerisinde toplam 51 kilo 73 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

VAN

07 Kasım 2019 Perşembe

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