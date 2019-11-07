TFF tahkim kurulu, Van Spor FK Başkanı Yetürk'ün cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu bugünkü toplantısında Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'e verilen cezalarının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu 7 Kasım 2019 günlü (54) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları alındı. TFF Tahkim Kurulu'un 17 Ekim 2019 tarihli ara kararı uyarınca incelemeye alınan Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarihli E.20192020/160 K.20192020/190 sayılı kararına itirazına ilişkin dosyada yapılan müzakere neticesinde; Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk'ün müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve 34 bin TL para cezasının; beyanları alınan tanıklar ve celp edilen soruşturma dosyasında; eylemi gerçekleştiren kişinin Servet Yenitürk, olduğuna dair her türlü şüpheden uzak tam ve kesin bir kanaate ulaşılamadığından; kararın kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

VAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:09

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.