Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında

VAN'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri, bu sabah erken saatlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandası yapmak soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözalıtna alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki aramalarını ise sürdürüyor.



VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:08

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.