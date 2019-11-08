Başkan Aslan’dan Mevlid Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, “Mevlid, yerlere ve göklere nur saçan, Peygamberlerin güneşi Hazreti Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya geldiği tarihi bir gündür. Mevlid, insanlığı küfür ve zulmet bulutlarının kapladığı o cahiliye dönemi üzerine düşen güneştir. Mevlid, zulmün sona ereceğinin, küfrün nûra döneceğinin; haksızlığın, yolsuzluğun, soysuzluğun, iffetsizliğin biteceğinin habercisi olan özel bir gündür. Mevlid, zulüm ve istibdâd adına yükseltilmiş kalelerin temelinden sarsıldığı, putların yerlere serildiği, binlerce seneden beri yanan sapıklık ateşinin söndürüldüğü mucizeler günüdür. Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) hakkında Kur’anı Kerim’de ‘(Habibim!) Biz seni âlemlere ancak rahmet için gönderdik. (Enbiyâ Sûresi, Âyet:107)’ Bu gecenin ihyasının en güzel yolu tevbe istiğfar ederek yapılan hatalara tekrar dönmemektir. Allah’a kul, Peygambere ümmet olmayı Allah’ın rızasına uygun işler yapmayı lütfetmesi için Mevla’ya yalvarmaktır. Kaza namazları kılmaktır. Allah korkusuyla, Peygamber aşkıyla gözden yaş akıtmaktır. Bütün insanlık için hidayet, bütün Müslümanlar için birlik, beraberlik duası yapmaktır. Çoluk çoğumuzun Peygamber ahlâkıyla ahlaklanması, ölülerimizin rahmet bulması, dertlilerin devâ, hastaların şifa bulması için dua etmektir. Mevlid Kandili’nin yeryüzü coğrafyasına barış ve huzur getirmesi dileğiyle tüm insanlığın kandilini kutluyoruz” dedi.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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