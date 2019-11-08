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Başkan Akman’dan Mevlid Kandili mesajı

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Akman’dan Mevlid Kandili mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajda; Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), bütün insanlık için her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürdüğünü vurgulayan Başkan Akman, “Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir” dedi.
Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, “Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eşdost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

VAN

08 Kasım 2019 Cuma

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  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 14:42
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