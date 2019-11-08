Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en hayırlısı, Yüce Yaradan’ın kulları arasından; doğruluğu, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla seçtiği son peygamber olan Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili’ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel gecenin; Peygamberimizin yaşamını, hadisi şeriflerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamak, düşünmek ve idrak etmek için fırsata dönüştürülmesi ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olması duasıyla; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, başta Edremit ve Vanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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