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İran heyetinden Van OSB’ye ziyaret

İHA

İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

İran heyetinden Van OSB’ye ziyaret

İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’ı ziyaret eden İran heyeti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İran heyetine organize sanayi bölgesi hakkında bilgiler veren Memet Aslan, daha sonra bir açıklama yaptı. Aslan, “İlimizin ve OSB’mizin ticari potansiyelini masaya yatırdık. Bölgemize yapılacak yatırımların imkan ve olanaklarını izah ettik. İlimize ve OSB’mize yatırım yapmanın avantajlarını konuştuk. İran ile ülkemiz ve ilimiz arasındaki ticareti ve üretimi geliştirmenin yollarının analizini yaptık. Ortak üretimin her iki ülkenin yararına olacağına hem fikir olduk. İran’ın zengin ham madde imkanlarını Türkiye’nin yüksek teknolojisi, kalifiye insan gücü, pazarlama kabiliyeti ve Türk markası ile uluslararası pazarlardaki gücü üzerinde duruldu. İranlı dostlarımız da; ülkemiz ve ilimizle yapılacak ticari ve üretim ortaklıklarından memnuniyet duyacaklarını ve bu birliktelikler için ellerinde geleni yapacaklarını dile getirdiler. İran ile Türkiye arasındaki sınır kapılarını, özellikle Kapıköy Gümrük Kapısını daha ekonomik kullanılması yönünde ortak düşünce ve kanaat teyit edildi. Verimli bir görüşmenin sonunda toplantı sonlandırıldı. Bizlerde OSB ve ilimiz adına memnuniyetimizi dile getirdik” dedi.

VAN

08 Kasım 2019 Cuma

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