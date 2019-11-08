Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Kulübü, 20192020 amatör futbol sezonu kapsamında futbolcu seçmeleri düzenliyor.

Kurulduğu günden bu yana farklı dallarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 918 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği futbolcu seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını bünyesine katıyor. Her gün saat 16.30’da Van İŞGEM Semt Sahasında düzenlenecek seçmelere, 1219 yaş arası gençler katılabilecek. Ayrıca seçmelerde yer almak isteyenler için de, Karşıyaka Beşyol ve İskele Cezaevi önünden her gün saat 16.00’da ücretsiz servis imkanı sunulacak.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:08

YATSI 18:26

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