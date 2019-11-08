Erciş’te ‘Organ Bağışı Haftası’ etkinliği

Van’ın Erciş ilçesinde ‘Organ Bağışı Haftası’ nedeniyle İlçe Sağlığı Müdürlüğü Organ Bağışı Birimi tarafından program düzenledi.

Organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla Kaymakamlık Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa kurum amirleri, müftülük personelleri, mahalle muhtarları, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı. Programda söz alan Erciş Eski İlçe Sağlık Müdürü Vekili Cumali Demirkol, vekillik yaptığı dönemdeki çalışmalara vurgu yaparken, Dr. Şahin Sarıkaya ise organ bağışı için yapılan çalışmaların devam edeceği ve toplumda bu farkındalığın oluşturacağını anlattı.

Organ Bağışı Biriminden Uzman Hemşire Gülhan Atış ile Bahar Arslan ise, sunumlarla organ bağışının önemine değinirken, Erciş Müftüsü Abdullah Bora da organ bağışının İslam dinindeki yeri konusunda davetlileri bilgilendirdi.

Muhtarlar adına söz alan Yeşilova Mahallesi Muhtarı Maksut Tuz ise, geçmişte kendisinin aynı sıkıntılardan mustarip olduğunu, aslında organ bağışının insan hayatı için vazgeçilmez bir mecburiyet olduğunu dile getirdi.

Erciş İlçe Sağlık doktorlarından Muhammet Bilici de, kanserde erken tanı ve tedavi konulu kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Erciş İlçe Sağlık Müdür Yardımcısı Metin Çelik ise, hafta boyunca düzenlenen seminerlerle yaklaşık 500 kişiye organ bağışı hakkında farkındalık eğitimi verdiklerini ve organ bağışında Van bölgesinde Erciş’in 2. sırada olduğunu belirtti. Çalışmalarının devam edeceğini de ifade Çelik, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun kendilerine desteklerini esirgemediğini ve dönem içinde hedeflerinin 500 organ bağışçısına ulaşmak olduğunu ifade etti.

Kaymakamlık önüne açılan stantta ise, vatandaşlar organ bağışında bulundu.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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