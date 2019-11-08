Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi tamamlandı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi, 48 Eylül 2019 tarihlerinde 40 saat olarak gerçekleştirildi.

5 gün süren eğitimde; algoritma mantığı, kodlama, robotik bilgi ve becerileri, çeşitleri, kullanım alanları, Scratch yazılımı ve örnek uygulamaları, temel elektronik ve devre elemanları, Arduino geliştirme kartı ve uygulamaları, Appinventor ile mobil programlama, Appinventor ile Arduino geliştirme kartının programlanması, iDEASim simülasyon programıyla programlama ve yazılım, örnek uygulamalar, Lego Wedo 2,0, mBlock ve OBot kullanımı, MBot, RSiDeA, Obot gövde kurulumu, Fischer Technik ve uygulamaları, 3 boyutlu tasarım ve uygulamaları, 3D yazıcılar, 3D yazıcıların eğitimde kullanımı gibi konular ele alındı.

Eğitmen Nuri Arpalı tarafından verilen ve Van Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde görev yapan 23 öğretmenin faydalandığı eğitimde, katılımcılara kodlama ve robotik konularında öğrencilerine rehberlik edebilmeleri için gerekli pedagojik bilgi ve beceriler aktarılarak, bu alanlarda gerekli yazılım, kodlama ve robotik araçların eğitim öğretim ortamları ve programlarında nasıl kullanılabileceği uygulamalı olarak gösterildi.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:08

YATSI 18:26

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