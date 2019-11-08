Başkan İlhan’dan kandil duyurusu

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan, yayımladığı mesajda, "Manevi huzur olmadan maddi huzuru bulmak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sadece İslam alemi için değil bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Adaletle yönetilen, barış ve huzur dolu bir dünya, ancak O'nun getirdiği ilahi prensipler üzerine inşa edilebilir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)'in doğum yıldönümünü idrak ettiğimiz bu gece, İslam'ı tam manasıyla anlamak ve şuurlanmak için bir fırsattır. Bu gece vesilesiyle herkesi Peygamber Efendimizin örnek hayatını ve mücadelesini yeniden hatırlamaya davet ediyorum. Bu müstesna geceler hepimiz için birer fırsattır. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almalı, insanlığın kurtuluş reçetesi olan ilahi prensiplerini hayatımıza hakim kılmak için çalışmalıyız. Bugün ırkçı emperyalizmin esareti altında, kan ve gözyaşına boğulmuş insanlığın kurtuluşu ancak O'nun rehberliği ile mümkün olacaktır. O'nun ümmeti olmak en büyük şereftir” dedi.

Alemlerin O'nun yüzü suyu hürmetine yaratıldığını hatırlatan Özay İlhan, böyle bir peygamberin ümmeti olmanın bir insanın sahip olabileceği en büyük şeref olduğunu vurguladı. Müslüman olma şerefinin aynı oranda vebal ve sorumluluk gerektirdiğini kaydeden İlhan, "Kendimizi kurtarmak yetmez. Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir saadet dünyasını kurmakla yükümlüyüz. Hayra motor şerre fren olmalıyız. Yanlışın yerine doğruyu, çirkinin yerine güzeli, kötünün yerine iyiyi, sömürünün yerine adaleti, kaosun yerine huzuru, kavganın yerine kardeşliği hakim kılmak için gece gündüz çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu mübarek gecelerde Cenabı Hakk'ın af ve mağfiret kapılarını ardına kadar açtığını hatırlatan İlhan, "Bu gece günahlarımızın affı için dua edelim. Bu gece O'na layık bir ümmet olabilmek için dua edelim. Cenabı Hakk'ın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşu için dua edelim. Güçlünün değil haklının hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu temenni ile milletimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili’ni kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin kuruluşuna vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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