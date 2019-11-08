Saray Belediyesinden çevre temizliği

Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde çevre temizliği yapıldı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde belediye çalışanları tarafından daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturulabilmesi için ilçe merkezinde çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları yapıldı. İlçe merkezinde çöpler toplanırken, göründü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme yapıldı.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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