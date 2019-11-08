Lösemili çocuklar ebru sanatıyla tanıştı

Van Büyükşehir Belediyesi, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemili çocukları ebru sanatıyla tanıştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir program düzenledi. Farkındalık oluşturmak adına Kadın ve Aile Merkezindeki usta öğreticiler ve kursiyerler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Bölümünde yatan lösemili çocuklarla bir araya gelerek onları ebru sanatı ile tanıştırdı. Eğitmenlerin nezaretinde bir birinden güzel eserler ortaya çıkaran çocuklar, ebru sanatıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

Yaptıkları ebru sanatıyla kendi eserlerini çıkarmanın sevincini yaşayan lösemili çocuklar, ilk kez yapmış oldukları eserlerden büyük bir zevk aldıklarını belirterek, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Ayrıca, çocuklara Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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