Vali Bilmez, Van Kültür Evi’nin açılışını yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Feqiye Teyran Kültür Sanat Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan Van Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bir iş merkezinde törenle açılan kültür evinin açılış kurdelesini kesen Vali Mehmet Emin Bilmez, bölgenin kültürünü yaşatmak için açılan bu müessesenin önemli olduğunu söyledi. Feqiye Teyran’ın tarihimizde çok önemli bir fikir insanı olarak yer ettiğini belirten Vali Bilmez, “Feqiye Teyran bu bölgede yaşamış bir tasavvuf, bir halk şairi, bir folklor şairi, aynı zamanda iyi bir romancıdır. Kürtçeyi çok güzel ve sade kullanabilen, devrinin en iyi şair ve yazarlarından biridir. Feqiye Teyran, savunduğu fikirlerle hep insanlarımızın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunmuştur. İnsanlara hep iyiliği teşvik etmiştir. Sadece insanlarla değil, suyla da konuşmuş, suyu da konuşturtmuş, kuşları da konuşturtmuştur. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan bütün canlılarla irtibat kurmuş bir erenimiz, ozanımızdır. Onun için Van’ın kültüründe Feqiye Teyran gibi, Fehim Arvasi gibi bizi birleştiren değerlerimiz hep olmuştur. İnşallah bundan sonrada olacaktır. Van çevresine hem ilmi anlamda, hem kültürel anlamda, hem sosyal ekonomik anlamda ışık saçmıştır. İnşallah bundan sonrada o ışığı yaymaya devam edecektir. Bu kültür evimizin de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sunmasını ve bölge kültürünü yaşatmasına vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyoruz” dedi.

Program, kültür evinde yerel sanatçıların Van yöresine ait türküleri seslendirmesiyle son buldu.

VAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:09

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