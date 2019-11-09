Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı Duvarlara yazı yazılmasın diye bahçe duvarına çarpım tablosunu çizdi Duvar yazısı bu kez eğitime katkı sağladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Ömer Tanış isimli vatandaş, görüntü kirliliğine yol açan duvar yazılarından kurtulmak için çareyi bahçesinin duvarına çarpım tablosunu yazmakta buldu.

Van genellikle argo cümleler, ideolojik yazılar, amblemler ve parti mesajları ile dolu olan duvar yazıları görüntü kirliliğine yol açıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesinde yaşayan Ömer Tanış, bazı kişi ve ya kişiler tarafından bahçe duvarlarına yazılan yazılardan rahatsız oldu. Her defasında yazılan yazıları silen Tanış, ertesi gün bahçesinin duvarına yeni rahatsız edici yazılar görmeye başladı. İki okula yakın evlerinin bahçe duvarına yazılan yazılardan kurtulmak için öğrencilerin yararına bir proje düşünen Tanış, çareyi bahçesinin duvarına çarpım tablosunu yazmakta buldu.

Bunun üzerine kırtasiyeden çarpım tablosu baskılı kağıt alan ve oyarak şablon haline getiren Tanış, daha sonra şablonları boyayarak duvara uyguladı. Bunun üzerine çevresinde olumlu dönüşler alan Tanış, çektiği duvar fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı. Tanış’ın paylaşımı kısa ürede büyük beğeni aldı. Öğrenci gelişgidişlerinin yoğun olduğu sokakta geçenler ise, duvarda çarpım tablosunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



“Duvarlara artık yazı yazılmaz”

İHA muhabirine konuşan Ömer Tanış isimli vatandaş, bahçe duvarına yazılan yazılardan sıkılınca iki okula yakın olan evlerinin duvarına çarpım tablosu yazdığını belirtti. Çalışmanın öğrencilerin yararına olacağını ifade eden Tanış, “Bahçemizin duvarları sürekli yazılıyordu. Biz de bu yazıları silmekle uğraşıyorduk. Sonradan duvarla ilgili bir proje düşündük. Aklımıza çarpım tablosu geldi. Çarpım tablosunun hem öğrencilerin faydasına olacağını hem de duvarlara artık yazı yazılmaz diye düşündüm” dedi.



“Çarpım tablosunu bir kişiye anlatabilirsek ne mutlu”

İki okul arasında kalan sokaklarında yoğun geçişlerin olduğunu dile getiren Tanış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çalışmamız için öncelikle çarpım tablosunu kağıda döktük. Daha sonra atölyemizde baya bir uğraş sonucu rakamların içini oyarak şablon haline getirdik. Şablonu duvara yapıştırarak üzerinden boyayla geçtik ve son olarak bu hale getirdik. Sokağımız iki okul arasında olduğu için öğrenci gidişgelişlerinde yoğunluk var. Bu sayede çarpım tablosunu bir kişiye anlatabilirsek ne mutlu. Çok olumlu dönüşler almaya başladık. Bazı öğrenciler, ‘sınav zamanında burada ders çalışalım’ diyor.”

Bahçe duvarında çarpım tablosunu gören öğrenciler ise, okula gidip gelirken çarpım tablosunu okuduklarını söyledi. Öğrenciler, çarpım tablosunun duvara yazılmasının güzel bir fikir olduğunu kaydetti.

VAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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