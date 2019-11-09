Van'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu

– Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde üzerinde 5 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alınmasının ardından evinde de uyuşturucunun olduğunu ifade etti. Jandarma ekipleriyle birlikte evine giden şahıs, evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilerek, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Yapılan tüm uyarılarının ardından polis ekipleri kapıyı kırarak, içeriye biber gazı attı. Bunun üzerine yakalanacağını anlayan şahıs, silahla kendini vurdu.

Olay yerinde ölen şahıs, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

VAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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