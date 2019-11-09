Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerine ateş eden şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1,5 kg metamfetamin ile yakalan İranlı şahsın, göstereceği adreste de uyuşturucu maddenin devamının olabileceğini ifadesi üzerine İpekyolu İlçesine bağlı Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bulunan bir daireye gittiler. Buradaki ikamette bulunan ve kapıyı açan şahıs jandarma ekiplerine AK47 markalı silahla ateş etti. Ateş açılması üzerine jandarma ekiplerinden yararlanma olmazken, ekipler tarafından olayda silah da kullanılmadığı öğrenildi. Daha sonra bölgeye sevk edilen emniyet görevlileri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, civar cadde ve sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ardından bölgede operasyon başlatan ekipler, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Şahsın uyarılara aldırış etmemesi üzerine ekipler, koçbaşı yöntemiyle kapıyı açarak, daire içerisine bir adet ateşsiz şok bombası kullanarak içeri girildi. Ekiplerin içeriye girmesiyle birlikte şüpheli şahıs, silahıyla kendisini vurdu. Şahıs olay yerinde öldü. Polis, ikamete yaptığı incelemeler sırasında; 1 adet AK47 silah, 24 adet fişek, 2 adet şarjör içerisinde 42 adet fişek toplamda 92 adet fişek,19 adet AK47 kovanı, 2 adet mermi çekirdeği, poşet içerisinde yaklaşık 1 kilogram şahsın üzerinden kağıda sarılı 10 gram ve mutfak dolabı üstü kutu içerisinde 200 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:07

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.