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TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu bugün Diyarbakır Cezaevleri Kampüsünde incelemelerde bulundu. İstişare ve değerlendirme toplantıları ile başlayan program, kampüsün tamamının incelenmesi ve mahkum görüşmeleri ile tamamlandı. İncelemeler sonrası 3 Eylül’de Diyarbakır HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocuklarını almak isteyen anneler tarafından başlatılan oturma eylemini ziyaret eden komisyon gazeteciler ile görüştü. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan İnceleme Komisyonu Sözcüsü AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen aileleri, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Türlü sıkıntılarla, zahmetlerle büyüttükleri çocuklarını terör örgütünün vicdanı, izanı, mantığı olmayan savaşına kurban etmek istemeyen ailelerimizin yanında olmak, kalbinde merhamet taşıyan herkesin görevi olmalıdır. 1314 yaşında oyun çoğundaki çocuklarımızın savaşmaya zorlanmasına, dağa kaçırılmasına karşı çıkmak hepimizin mesuliyetidir. Cumartesi anneleri olarak bilinen, haber alamadıkları çocuklarına kavuşmak için eylem yapan ailelere desteklerini her platformda dile getirenlerin, Diyarbakır anneleri için susması, bu feryatları görmezden gelmesi açıklanmaya muhtaç, ikircikli bir tutumdur. Kürtlerin hakları ve talepleri için siyaset yaptığını iddia edenlerin bu konuda, tek söz edememeleri, dillerinden düşürmedikleri vicdan ve merhameti içselleştirmediklerini, bu kavramları yalnızca kendi siyasi hedefleri için bir propaganda malzemesi olarak gördüklerinin göstergesidir. Bu ikircikli tavır, vicdan sahibi herkes tarafından kınanmalıdır. Çocuklarına kavuşmak isteyen annelerin sonuna kadar yanında olacak, çocuklarımızın bu tuzaklara düşmelerini engellemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

VAN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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