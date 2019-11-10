Başkan Akman’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajda; Atatürk’ün, ‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün, dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumunda olduğunu kaydetti. Övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olan Atatürk’ün, ileri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yer aldığını kaydeden Başkan Akman, “Atatürk, milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ve insanlık idealini daima ön planda tutmuş; bu yönüyle de tüm insanlığın saygısını kazanmıştır” dedi.

‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ gerçeğinden hareket eden büyük komutan Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru azim ve kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Başkan Akman, “O günün şartlarında büyük fikir ve eylemleriyle ülkemizin bugünlere ulaşmasında büyük payı olan Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ideallerine bugün her zamankinden çok daha yakınız. Ülkemizin ilerlemesinin önündeki engeller bir bir kalkmakta, büyük reformlar sonucu, ulaşımdan sağlığa, insan haklarından kültür sanata, bilimden dış ticarete kadar her alanda çok üstün başarılar elde etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

VAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:11

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