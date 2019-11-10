Başkan Akman’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Akman’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Akman, yayımladığı mesajda; Atatürk’ün, ‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün, dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumunda olduğunu kaydetti. Övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olan Atatürk’ün, ileri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yer aldığını kaydeden Başkan Akman, “Atatürk, milleti için sayısız hizmetinin yanında, dünya barışını ve insanlık idealini daima ön planda tutmuş; bu yönüyle de tüm insanlığın saygısını kazanmıştır” dedi.
‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ gerçeğinden hareket eden büyük komutan Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru azim ve kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Başkan Akman, “O günün şartlarında büyük fikir ve eylemleriyle ülkemizin bugünlere ulaşmasında büyük payı olan Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ideallerine bugün her zamankinden çok daha yakınız. Ülkemizin ilerlemesinin önündeki engeller bir bir kalkmakta, büyük reformlar sonucu, ulaşımdan sağlığa, insan haklarından kültür sanata, bilimden dış ticarete kadar her alanda çok üstün başarılar elde etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

VAN

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 11:55
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da Peugeot 508 lansmanı yapıldı
YEREL HABERLER Van’da Peugeot 508 lansmanı yapıldı
Van’da Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van’da Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı
Başkan İlhan, ‘Kent Meydanı’ projesini sordu
YEREL HABERLER Başkan İlhan, ‘Kent Meydanı’ projesini sordu
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UKOME toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UKOME ...
TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır ...
Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti
YEREL HABERLER Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca ...
Başkan Tanış’tan “10 Kasım “mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan “10 Kasım “mesajı
Rektör Şevli’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şevli’den 10 Kasım mesajı
Van'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu
YEREL HABERLER Van'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla ...
Van'daki depremde ölen Miyazaki için 'Ölümsüz Kahraman' kitabını yazdı
YEREL HABERLER Van'daki depremde ölen Miyazaki için 'Ölümsüz ...
Gözaltına alınan İpekyolu belediye başkanının yerine görevlendirme
YEREL HABERLER Gözaltına alınan İpekyolu belediye başkanının yerine ...
Van'ın İpekyolu Belediyesine kayyum atandı
YEREL HABERLER Van'ın İpekyolu Belediyesine kayyum atandı
Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı Duvarlara yazı yazılmasın diye bahçe duvarına çarpım tablosunu çizdi Duvar yazısı bu kez eğitime katkı sağladı
YEREL HABERLER Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı Duvarlara yazı ...
Vali Bilmez, Van Kültür Evi’nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Van Kültür Evi’nin açılışını yaptı
Lösemili çocuklar ebru sanatıyla tanıştı
YEREL HABERLER Lösemili çocuklar ebru sanatıyla tanıştı
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 9 Kasım Van depremi mesajı
YEREL HABERLER Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 9 Kasım Van depremi ...
Van Büyükşehir Belediyesi 20 günlük işi 3 günde tamamladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 20 günlük işi 3 günde ...
Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
Başkan Ensari’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Mevlid Kandili mesajı
Türkmenoğlu'ndan Özalp ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Türkmenoğlu'ndan Özalp ilçesine ziyaret
Van’da meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi
YEREL HABERLER Van’da meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi
Saray Belediyesinden çevre temizliği
YEREL HABERLER Saray Belediyesinden çevre temizliği
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi Bu tabelaya kimse akıl sır erdiremiyor
YEREL HABERLER İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi Bu ...
Başkan İlhan’dan kandil duyurusu
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan kandil duyurusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu