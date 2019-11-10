Başkan Sabırlı’dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81. yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur. Genç nesillere emanet ettiği ve ‘En büyük eserim’ diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dahilinde varlığını devam ettirmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Yurtta Barış, Cihanda Barış’ ilkesiyle sadece Türk insanının değil, bütün dünyanın kabul ettiği önemli liderlerden biridir. Ülkemizde demokrasi ve cumhuriyet anlayışının temellerini atan ve inşa eden Atatürk’ün ebedi âleme göç etmesini sadece fiziksel bir ayrılık olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyetimiz her zaman yaşatılmış ve yaşatılmaya da devam edilecektir. Bu vesile ile bu ülkeyi bizlere yurt olarak bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

VAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:11

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