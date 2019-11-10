Valizinde uyuşturucuyla yakalanan İranlı gözaltına alındı

VAN'da, Ferit Melen Havalimanı'nda valizinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirilen İran uyruklu F.A. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A.'nın giriş kontrol noktasında, XRay cihazına bıraktığı valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş, 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
VAN
10 Kasım 2019 Pazar
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