Van Gölü'nde Ata'ya saygı dalışı

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VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Van Gölü'ne saygı dalışı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Türkiye´nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ne daldı. Ekipler, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, selam vererek Atatürk'ü andı.





VAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:06

YATSI 18:24

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