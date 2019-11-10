Çatak’ta Atatürk’ü anma töreni

– Van’ın Çatak ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Atatürk İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen törene; Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı Hümeyra Yar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen Atatürk Büstüne Kaymakam Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın çelenk sunumunun ardından anma programı Atatürk İlkokulunun konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Atatürk’ün hayatını anlatan slayt ve oratoryo gösterisi yapıldı.

VAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:06

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.