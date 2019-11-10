TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Eyüpspor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Eyüpspor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Hamdi Tontu xx, Kadir Kantekin xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x (Umut Koray Öz dk. 82 ?), Ufukhan Bayraktar x, Samet Cantürk x, Barış Gök x, Barış Sağır x, Sefa Küpeli x (Tunç Murat Behram (dk. 71 x), Oktay Aydin x, Emrah Tacir x (Şerif Doğan dk. 64 x), Mehmet Sıddık İstemi x, Batuhan Er x

Eyüpspor: Alp Tutar xx, Göksu Alhas xx, Muharrem Doğan xxx, Berkan Burak Turan xx (Kadirhan Atagün dk. 60 xx), Mahsun Çapkan xx, Eren Taşkın xxx, Harun Özcan xx (Volkan Kesim dk. 90+4 x), Muhammet Yeşil xx, Ömer Akbel xx (İzlem Anıl Balakkız dk. 52 xx), Egemen Zengin xx, Ali Aydın xxx

Sarı Kartlar: Mahsun Çapkan (dk. 2844), Egemen Zengin (dk. 40), Göksu Alhas (dk. 89), Kadirhan Atagün (dk. 90+6), Volkan Kesim (dk. 90+8) (Eyüpspor), Serdar Cansu (dk. 28), Batuhan Er (dk. 85), Barış Sağır (dk. 90+5) (Van Spor FK)

Kırmızı Kartlar: Mahsun Çapkan (dk. 44), Timur Çakıroğulları (dk. 90+2) (Eyüpspor)

Goller: Batuhan Er (dk. 16 Pen.) (Van Spor FK), Eren Taşkın (dk. 55), Ali Aydın (dk. 81) (Eyüpspor)

VAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:06

YATSI 18:24

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