Çatak’ta camii açılışı

Van’ın Çatak ilçesinin Korulu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı.

Açılışa Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve kurum amirleri katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Sain’in yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başdanışman Orhan, “Buraya 5, 6 defadır geliyorum ve her geldiğimde buradan mutlu ayrılıyorum. Buraya geldiğimde sanki ailemi ziyaret ediyormuşum gibi geliyor. Şimdi de cami açılışında bir araya gelmenin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bu faaliyete geçen camide evlatlarımız ilmimizi, dinimizi, namazı öğrensinler. ‘Kim Allah’ın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse Allah’ta onun için cennette bir saray hazırlar’ Hadisi ile caminin yapılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Korulu Mahallesi’ne camimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ise; camilerin zengin ile fakirin, işçi ile işverenin, yönetenle yönetilenlerin, yabancıyla yerlinin buluştuğu bütünleştiği yerler olduğunu belirterek, “Camileri, mescitleri imar etmek en şerefli işlerdendir. Camiler esas itibariyle toplanılan yerlerdir. Camimizi koruyalım, ona sahip çıkalım. Bu ibadet yerinin yapılmasında maddi ve manevi destekleri olan Gülşen Orhan’a, yapılmasına vesile olanlara, yardım edenlere, katkı verenlere, buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu caminin içerisinde uzun, sağlıklı ömürlerle bol bol ibadet etmenizi ve bunu Cenabı Allah'ın size nasip etmesini diliyorum. 10 Kasım’da bulunmamız vesilesiyle de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve hayatını kaybetmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla caminin açılışı yapıldı.

VAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:11

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