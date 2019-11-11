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Başkale Gençlik Spor lider oldu

İHA

Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor, evinde konut ettiği Erciş Gençlik Spor'u 10 yenerek grubunda lider oldu.

Başkale Gençlik Spor lider oldu

Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor, evinde konut ettiği Erciş Gençlik Spor’u 10 yenerek grubunda lider oldu.
Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor, Başkale Şehir Stadyumunda Erciş Gençlik Spor ile oynanan karşılaşmada 10 galip geldi. Başkale Gençlik Spor, aldığı galibiyetle en yakın takipçisine 4 puan fark atarak grubunda lider oldu.
Maçı İlçe Kaymakamı Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.
Maçtan sonra soyunma odalarına giden Kaymakam Asım Solak, dostça biten maçtan dolayı iki takım futbolcularını tebrik etti.

VAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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