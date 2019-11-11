Kavram’dan Lösemi Haftası etkinliği

Van’da Kavram Özel Öğretim Kursu ile Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) tarafından ‘28 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası’ kapsamında ‘Öğrencilerimiz Aydınlarımızla Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

Kavram Özel Öğretim Kursunda düzenlenen etkinliğe şairler, yazarlar, gazeteciler, avukatlar, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Kavram Özel Öğretim Kursu Müdürü Lokman Tekin, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Tekin, “Amacımız aydınlarımızla öğrencilerimizi buluşturmak, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na ve lösemili çocuklara dikkat çekip farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası dayanışmayı sağlamaktır. Bu kapsamda etkinliğimizi VAYAB ile birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Etkinliğe öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini de dile getiren Tekin, “İnşallah etkinliğimizin ikinci adımında ihtiyaç malzemesiyle birlikte lösemili çocuklarımızı ziyaret edeceğiz. Ben bu anlamda etkinliğimize destek veren, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman ise, tüm insanların herhangi bir hastalığa aday olabileceğini hatırlatarak, “Hasta olan çocukların yaklaşık yüzde 35’ini lösemi hastalarının oluşturduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için onları ötekileştirmeden onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bu etkinliği düzenledik. Ben bu anlamda etkinliğimize destek veren herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Düz, Gazeteci Salih Geçken ve Kavram Özel Öğretim Kursu Biyoloji Öğretmeni M. Akif Erginyürek’in birer konuşma yaptığı etkinlikte, Vanlı şairler Mustafa Işık, Fuat Arpa ve Mehmet Feyat tarafından şiirler okundu. Aziz Saydut tarafından sunulan ney ziyafetinin ardından program Vanlı Sanatçı Yusuf Şahik tarafından seslendirilen türkülerle sona erdi.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:05

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.