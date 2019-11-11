Van Bedensel Engelliler, Küçükçekmece ekibini 52-50 mağlup etti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 2. Liginde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Tekerlekli Basketbol Takımı, Küçükçekmece Dostluk Engelliler Basketbol Takımını 5250 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 2. Liginde mücadele eden Van ekibi, Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübüne konuk oldu. Çekişmeli geçen müsabakanın sonunda 5250’lik galibiyetle gülen taraf Van temsilcisi oldu. Müsabaka sonrası konuşan Van Bedensel Engelliler Kulüp Başkanı Hanefi Baykara, son iki haftada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, takımın eksiklerini görüp bundan sonra ki çalışmalarını ona göre yapacaklarını söyledi. 20192020 sezonuna çok büyük sıkıntılar ve umutsuzluklarla başladıklarını belirten Baykara, “Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Tefik Tepe Beyin destek açıklamaları bizleri hep sevindirdi hem de umutlandırdı. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir biz de sporumuza konsantre oluruz. Her deplasman maçında nasıl gideceğiz endişesini üzerimizden atmak istiyoruz. İstanbul deplasmanı boyunca her türlü desteği veren, yönetimini ve imkanlarını seferber eden Van Federasyonu Başkanı Fevzi Donat’a tüm sporcularım adına şükranlarımı sunuyorum. İki gün boyunca ulaşımımızı ve konaklamamızı sağlayan Okan Çiftçi, Zafer Eldem ve Fehmi Özant’a, Van Federasyonu Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Dursun’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Van’ın takımına ve Vanlıya sahip çıksınlar, bizlerde Van’ımızı hedefimiz olan 1. Lige yükseltelim” diye konuştu.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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