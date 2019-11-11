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Şair-Yazar Ömer Erdem, Vanlı okurlarıyla buluştu

İHA

Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 'Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliği kapsamında ŞairYazar Ömer Erdem okurlarıyla buluştu.

Şair-Yazar Ömer Erdem, Vanlı okurlarıyla buluştu

Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar’ etkinliği kapsamında ŞairYazar Ömer Erdem okurlarıyla buluştu.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar’ etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte ‘2015 Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü’nü alan ŞairYazar Ömer Erdem, Vanlı okurlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda ŞairYazar Ömer Erdem; gençlik, edebiyat ve kitap üzerine konferans verdi. Soru cevap ile devam eden etkinlik, imza töreniyle sona erdi.
Konferans sonunda bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar’ etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, “19 Kasım Salı günü İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, 30 Kasım Cumartesi günü ‘2015 ESKADER En İyi Roman Ödülü’ sahibi Kaan Murat Yanık ve 7 Aralık tarihinde ise Dergâh Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve ‘TYB 2018 Şiir Ödülü’ sahibi Ali Ayçil Vanlılarla bir araya gelecek. Etkinliklerimizin tümü ücretsiz olup şair ve yazarların kitapları etkinlik gününde ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir. Ben bu anlamda etkinliklerimizi yoğun çabayla organize eden İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve personeline, yine bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde sundukları desteklerden dolayı DAKA’ya teşekkür ediyorum” dedi.

VAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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