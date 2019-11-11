VEDAŞ, Çaldıran ilçesinde elektrik hatlarını yer altına aldı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 2 milyon 500 bin TL bedelle gerçekleştirdiği yatırım çalışması sonucunda Çaldıran ilçe merkezindeki havai hatları yer altına aldı.

Altyapısı yerleşmiş bölgelerde hatları yenileyerek yeraltına aldıklarını ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, “Tüketicilerimize kaliteli enerjiyi kesintisiz sunmak ve tüketicilerimizin memnuniyetini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çaldıran ilçemizde gerçekleştirdiğimiz şebeke yenileme ve hatların yer altına alınması yatırım çalışmamızı 2 milyon 500 bin TL bedelle gerçekleştirdik. Çaldıran ilçe merkezinde gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmalarımız kapsamında yaklaşık 3 bin 500 metre yer altı kazı çalışması yaparak havai hatlarımızı yer altına aldık. Şebekenin havadan geçtiği dönemlerdeki görüntü kirliliği de yer altı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ortadan kalmış oldu. Eski tesislerin yerine modern ve teknolojiye uyumlu kabinler inşa ettik. Ayrıca mevcut aydınlatma şebekemize yaklaşık 90 adet yeni aydınlatma direği kazandırdık. Çaldıran ilçe merkezimiz bu çalışmalarımızın ardından ışıl ışıl hale geldi. Tüketicilerimizin memnuniyetini artırmak ve yaşam alanlarımızı daha aydınlık hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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