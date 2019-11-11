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Van'da halaylı fidan dikimi

DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) halaylarla fidan dikimi gerçekleştirildi. 1111 ceviz fidanının toprakla buluşturulduğu fidan dikiminde YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) halaylarla fidan dikimi gerçekleştirildi. 1111 ceviz fidanının toprakla buluşturulduğu fidan dikiminde YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.
Fidan dikimi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademisyen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Bir ağaç bin nefes' fidan dikiminde, üniversitenin kampüs yerleşkesine 1111 ceviz ağacı fidanı dikilirken, öğrencilerle birlikte fidan diken Rektör Şevli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı milli ağaçlandırma günü ilan ettiğini belirtti. Rektör Şevli, şöyle konuştu:
"Tarım Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde biz de Van YYÜ olarak Yeşil Alan Müdürlüğümüz ve Ziraat Fakültemizin destekleriyle 1111 aşılı ceviz fidanını üniversitemizin kampüs yerleşkesine toprakla buluşturduk. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, güvenlik personelimiz, vatandaşlarımız aileleriyle birlikte bu etkinliğimize katıldılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Van YYÜ zaten Türkiye´nin en güzel kampüslerinden biri. Van Gölü kıyısında. Biz kampüsümüze mavi ile yeşili buluşturacağız. Yani hem mavi hem yeşil olacak. Bu anlamda başta sayın Cumhurbaşkanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki 1111 ceviz fidanı dışında öğrencilerimiz de kendi imkanlarıyla hem çam hem badem fidanı getirdiler. Onları da başka bir alanda dikimini yapacağız. Onların da sayısı 3 bin civarında. İnşallah yeşil ve doğa ile iç içe olan bir kampüs alanımız olacak. Aşılı ceviz fidanlarını Prof. Dr. Ahmet Kazankaya'nın kontrolünde bugün toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Türkiye için hakikaten sayın Cumhurbaşkanımızın bu direktifiyle yapılması çok önemli. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum."
FİDAN DİKİMİNDE HALAYLAR ÇEKİLDİ
Fidan dikimine katılan YYÜ öğrencisi Hakan Güleryüz ise Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu, bu kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.
Fidan dikiminin ardından, Rektör Şevli, çalınan müzik eşliğinde öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.

VAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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