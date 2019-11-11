Van OSB’de fidan dikimi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, iş adamları ve öğrencilerin katılımıyla OSB’de fidan dikimi yapıldı. Burada konuşan Memet Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlatmış olduğu ülke genelindeki fidan dikme seferberliğine Van OSB olarak tam destek vererek etkinliğe dahil olduklarını söyleyerek, “Daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için her gün aynı duyarlılığı sergilemeliyiz. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmanın tek yolu yeşil bir coğrafya bırakmaktır. Şu an için dünya gezegenini yaşamış olduğu küresel ısınmanın önüne geçmenin en etkili yolu yer küreyi ağaçlandırmaktır. İnsanlığın ve tabiatın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliğinin en büyük çaresi coğrafyamızı yeşillendirmektir. İnsanlığın yakın zamanda karşılaşacağı en büyük sorunların başında gelecek olan gıdasızlık ve susuzluk problemini de ancak etrafımızı ağaçlandırarak çare olabiliriz. Kendisini; kendisine, çocuklarına ve dünyaya karşı sorumlu hisseden her birey, yaşadığı çevreyi, bölgeyi, ili, ülkeyi ve dünyayı ağaçlandırarak sorumluluğunu yerine getirmelidir. Daha iyi bir dünya, yaşanabilir bir hayat ve mutlu bir aile için el ele vererek dünyamızı ağaçlandıralım” dedi.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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