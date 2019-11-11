AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı tarafından ‘İl Danışma Meclisi Toplantısı’ gerçekleştirildi.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, belediye başkanları, AK il ve ilçe teşkilatları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yaz dönemi çalışmalarına değindi. Yaz programı çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Türkmenoğlu, “Partimizin kurumsal kimliğine sadık kalarak, tüzüğümüzün gösterdiği ışık doğrultusunda, iyi bir görev sorumluluğu bilinci içerisinde halkımızın her katmanına ulaşma gayreti içerisinde olduk. Yaz döneminde ilçelerimize bağlı mahalle temsilcilerimizi, muhtarlarımızı, teşkilât mensuplarımızı bir araya getirerek milletvekillerimiz ve kurum yöneticilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda 13 ilçemizde 684 mahalle başkanımız, muhtarlarımız ve yüzlerce teşkilât mensubumuzla istişare yapma imkânını oluşturduk. Sorun ve sıkıntıların birinci elden muhataplarına ulaştırılmasını sağladık. Üstlenmiş olduğumuz bu köprü görevi misyonumuzu başarılı bir şekilde yerine getirdiğimizi aldığımız olumlu tepkilerle görmekteyiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti teşkilatlarında birlik ve beraberliğin sağlanması konularındaki hassasiyetini dikkate alarak görev ve sorumluluklarını bu meyanda artırdıklarını aktaran Türkmenoğlu, “Toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelme konusundaki hassasiyetimizin en önemli göstergesi de ilimizde bulunan oda ve STK’larımızı sık sık ziyaretlerimizdir. Oda temsilcileri ve STK’larımıza yönelik ziyaretlerimiz esnasında bizlere ışık tutacak görüş alışverişinde bulunulmuş, partimizin 2023 hedefleri doğrultusunda öneriler alınarak teşkilatımızın ilgili organlarına aktarılmıştır. Ayrıca, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşlarımız, yaz programlarımız kapsamında ziyaret edilerek yapılan ve yapılacak yatırımlar konusunda brifingler alınmış, bu toplantılarda toplumun talep ve beklentileri aktarılmış, yapılacak olan projelerle ilgili fikir telâkisinde bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Yaz programları kapsamında kadın ve gençlik kollarının da toplumsal hassasiyetin artırılması amacıyla önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini dile getiren Türkmenoğlu, “Oldukça verimli geçen yaz dönemi çalışmalarımızı, kış döneminde de ortaya koyacağız. Bu arada kış dönemi çalışmalarımız içerisinde teşkilatlarımızın tamamını sürece dahil ederek ana kademe, ilçe kadın ve gençlik kongrelerimizi yapmak istiyoruz. Bu kongrelerimizde düsturumuz, birleştirmek, bütünleştirmek, bir araya getirerek daha güçlü teşkilatlarla partimizi 2023 hedeflerine taşımaktır” diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge’nin de yaz dönemi çalışmalarını aktarmasıyla devam eden toplantı, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’in sunumuyla sona erdi.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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