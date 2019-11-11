Jandarmadan fidan dikimi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 2 bin 500 fidan dikildi.

Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla 7’den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın, “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında toprakla buluşturuldu. Van İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerin kışlasında da personelin katılımıyla icra edilen fidan dikim faaliyetinde, 2 bin 500 adet fidan kampanya kapsamında dikildi.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:05

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.