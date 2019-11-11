Vali Bilmez. lise öğrencileriyle buluştu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak bir sınıfta öğrencilerle bir araya geldi. Vali Bilmez, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulunup tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerden, gelecekle ilgili büyük hayaller kurmalarını isteyen Vali Bilmez, “Çünkü hayali olmayanın geleceği de yoktur. Kendinizi beğenin, sevin ve kendinize zaman ayırın. Kendinizi her konuda iyi yetiştirin. Kendinizi iyi yetiştirirseniz hem çok başarılı olursunuz, hem de devletinize ve milletinize faydalı olursunuz. Hepiniz hayal ettiğinizi elde edecek yeteneklere sahipsiniz. Ben şunu gördüm. Bir şeyi hayal edip gerçekten isteyen bir insanın buna ulaşmaması mümkün değil. Unutmayın gelecekte bilgiden çok yetenekler de önemli olacak. Ondan dolayı yeteneklerinizi de geliştirin” dedi.

Sosyal yönden güçlü bir yapıya sahip hayatlarına yön vermeleri gerektiğini öğrencilere tavsiye eden Vali Bilmez, “Bunun için kitap okuyun. Sevdiğiniz kitapların dışında sizin çizginizde olmayan kitapları da okuyun ve dünyadan haberdar olun. Gelecekte bizim yerimizde siz olacaksınız. Eğer hayat bilginiz yeterli değilse, başarılı olmanız için mesleki bilginiz yeterli olmayacak. Lütfen hayatınızda sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yaşamayan insanlara da saygı gösterin. Artık sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, öğretmenlerle bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretini tamamladı.

VAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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