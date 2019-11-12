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Gürpınar’da ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans

İHA

Gürpınar’da ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans

Van’ın Gürpınar İlçe Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu bir konferans düzenlendi.
Gürpınar Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Fatih Sayar, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Gürpınar Belediye Başkan Vekili Suat Dinçer, İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri, Gürpınar İlçe Müftüsü İsmail Böyük, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. Gürpınar İlçe Müftüsü İsmail Böyük’ün yaptığı açılış konuşmasının ardından ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu bir konferans veren Van İl Müftüsü Ömer Keskin, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, her sene Mevlidi Nebi Haftası'nda, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlidi Nebi Haftası için 'Peygamberimiz ve Aile' konusu belirlendi. Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef, aile kurmaktan, annebaba olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir makam ve mevki, annebaba olma şerefinden ve sorumluluğundan büyük olamaz. Elbette hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler yaşanması mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, sabır, hoşgörü ve fedakarlıkla göğüslemek, haksızlığa yol açmadan, şefkat, itidal ve adaletle aşmaya çalışmaktır. Aile içinde aile bireylerine duyduğumuz sevgiyi ifade etmekten çekinmemeliyiz. Peygamberimizin eşine, çocuklarına olan bağlılık ve sevgisini örnek alarak aile bağlarımızı sağlamlaştırmamız gerekir" dedi.
Konuşmalardan sonra ilahi dinletisi ile devam eden program, İlçe Müftüsü tarafından daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle son buldu.

VAN

12 Kasım 2019 Salı

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