Tuşba Belediyesi ekipleri köpek yavrusuna sahip çıktı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu doyurduktan sonra barınağa teslim ettiler.

VanErciş karayolu üzerindeki boş arazide açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan güçsüz düşen yavru köpeğe süt vererek besledi. Ekipler, daha sonra sokak hayvanları toplama aracına bindirdiği yavruyu, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezine götürdü. Burada veterinerler tarafından müdahale edilen yavru köpek, hijyenik ortamda gözetim altına alındı.

Yavru köpeğin tamamen iyileştikten sonra yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

VAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 11:56

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:03

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.