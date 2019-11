Başkan Berge: “Ahilik, olgun kişilik gerektirir”

1 milyar dolarlık et

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, ahiliğin olgun kişilik gerektirdiğini söyleyerek, “Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı” dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Sanayi esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan VANESOB Başkanı Berge, özellikle Ahi Evran geleneğine dikkat çekti. Ahi Evran’ın, “Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir’ sözünü hatırlatan Berge, “Ahi’nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı, gözü, beli ve dili kapalı olmalıdır. Sanat, ticaret ve meslek olgun kişilik gerektir. Ahilik, güzel iş ahlakının ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır” dedi.



“Sanayi esnafına destek olunmalıdır”

VANESOB Başkanı Berge, sanayinin bir kentin en önemli ekonomik can damarlarından biri olduğunu belirterek, “Binlerce kişinin istihdam edildiği sanayi sitemiz ihmal edilmemelidir. Özellikle resmi kurumlar, Van’da yapılabilecek işleri il dışına göndermemelidir. Bu son derece önemli bir noktadır. Sanayi esnafımızın titiz bir ustalıkla yapabileceği işlerin çevre illere götürülmesi üzücüdür. Bu kapsamda başta resmi kurumlarımız olmak üzere özel sektör de gereken hassasiyeti göstermelidir. Sanayi esnafımıza destek olunmalıdır” ifadelerini kullandı.



“Faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır”

“Çarkların dönmesi için tüm esnaf ve sanatkarlarımıza KOSGEB üzerinden faizsiz kredi desteği verilmelidir” diyen VANESOB Başkanı Berge, “Hükümetimiz esnaf ve sanatkarlarımız için önemli adımlar atmaktadır. Kooperatiflerimiz ve Halkbank aracılığıyla esnafa kredi sağlanıyor, fakat biz KOSGEB üzerinden faizsiz kredi desteğinin de sunulmasını istiyoruz. Can suyu kredisi mahiyetinde olacak KOSGEB kredisi, esnafımızın rahat bir nefes almasını sağlayacaktır” diye konuştu.



“Kayıt dışı esnaf sorunu çözülmelidir”

Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Akalın ise, her daim sanayi esnafının yanında olduklarını söyledi. Sorunların çözümü için Başkan Berge ile beraber emek verdiklerini söyleyen Akalın, “Sanayi esnafımız zor durumdadır. Özellikle kayıt dışı esnaf, kayıtlı esnafımıza büyük bir zarar vermektedir. Kayıtlı esnafımız vergi, SGK, kira gibi yüklerin altında ezilirken, korsan esnaf hiçbir yükümlülüğü taşımamaktadır. Yetkililerin bu konuda harekete geçmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

