Bakan Soylu: “DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır içinde de sınır dışında da operasyonların devam ettiğini belirterek, “DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik” dedi.

Van'da Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitimi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’yle mücadelenin aynı kararlılıkla devam ettiğini söyleyerek, “Kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun. Bu FETÖ meselesinin dibini kazıyana kadar; kim ne söylerse söylesin, vazgeçmeyiz. Vazgeçen namerttir. Ve bir şeyi daha söyleyeyim, bunu da korucularımız huzurunda söyleyeyim. FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Bu musibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar sürdüreceklerdir” dedi.

Soylu, DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlara da değinerek, “Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" ifadelerini kullandı.

VAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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